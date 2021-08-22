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Политика22 августа 2021 20:19

Захарова объяснила отсутствие флага ЕС на саммите Зеленского и Меркель

Представитель российского МИД предположила, что флаг не поставили по двум причинам
Абдулла ШАКИРОВ
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Захарова объяснила отсутствие флага ЕС на саммите Зеленского и Меркель

Захарова объяснила отсутствие флага ЕС на саммите Зеленского и Меркель

Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на отсутствие флага Евросоюза во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Дипломат предположила, что флаг не поставили по двум причинам.

«Обычно за канцлером ФРГ, как и другими представителями ЕС, всегда стоят и национальный флаг, и флаг Евросоюза. Но в Киеве флаг ЕС за канцлером не ставят…вариант первый: чтобы лишний раз тему Евросоюза не поднимать, так сказать, не наступать на больную мозоль. Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС», – написала Захарова в Telegram.

Представитель российского МИД отметила, что флаг отсутствие флага ЕС на саммите немного удивляет, поскольку на Украине действует «режим, боготворящий Евросоюз»

Как писал сайт kp.ru, Зеленский и Меркель встретились в Киеве в воскресенье, 22 августа. Украинский лидер сообщил, что одной из тем переговоров стал проект «Северный поток – 2» и энергетическая независимость Украины.