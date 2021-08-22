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Здоровье22 августа 2021 20:32

Гинеколог рассказала о связи тромбов у беременных женщин и авиаперелетов

Беременность сама по себе связана с риском возникновения тромбоэмболической болезни, отметила врач
Абдулла ШАКИРОВ
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Гинеколог рассказала о связи тромбов у беременных женщин и авиаперелетов Фото: администрация Хабаровска

Гинеколог рассказала о связи тромбов у беременных женщин и авиаперелетов Фото: администрация Хабаровска

Путешествия на самолетах повышают риск возникновения тромбозов у беременных женщин, рассказала акушер-гинеколог сети медицинских центров «Поликлиника.ру», кандидат медицинских наук Полина Большакова.

«Беременность сама по себе связана с повышенным риском возникновения тромбоэмболической болезни, а в сочетании с авиаперелетами угроза возрастает», – сообщила специалист сайту kp.ru.

Большакова посоветовала беременным следовать рекомендациям врачей. По ее словам, обычно медики предписывают потреблять определенное количество жидкости, делать упражнения для ног и носить профилактические компрессионные чулки.

Как писал сайт kp.ru, Большакова также рассказала об опасности шума в самолетах для беременных женщин.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как будущей маме подготовиться к перелету и может ли поездка на самолете на здоровье беременной и ребенка.