Эрдоган пообещал Зеленскому продолжать сотрудничать с Украиной Фото: REUTERS

Турция продолжит сотрудничать с Украиной во всех сферах, в том числе и военной, сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как говорится в сообщении канцелярии президента Турции, Эрдоган поздравил Зеленского годовщиной независимости Украины. Он также поблагодарил коллегу за поддержку Украины в борьбе с лесными пожарами в Турции.

«Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество с Украиной будет продолжено во всех сферах, включая безопасность, оборонную промышленность, туризм и торговлю», – сказано в сообщении.

Напомним, 10 апреля 2021 турецкий лидер сообщил, что в ходе переговоров с Зеленским в Стамбуле он подтвердил решение Анкары не признавать «аннексию Крыма».

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Анкару не подпитывать милитаристские настроения Киева.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 Украина получила от Турции первый ударный беспилотник Bayraktar.