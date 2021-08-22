Четыреста граждан России обратились в посольство с просьбами о выезде из Афганистана Фото: REUTERS

Около 400 граждан России, проживающих в Афганистане, обратились в посольство РФ с просьбами помочь с выездом из страны, рассказал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 – это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства», – сообщил дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Жирнов заявил, что воздушное сообщение в Афганистане было закрыто «из-за бардака в аэропорту Кабула, который произошел по вине американцев».

Как писал сайт kp.ru, ранее в посольстве РФ сообщили, что прорабатывают организацию авиарейсов из Афганистана для российских граждан. Вывоз россиян будет производиться с учетом их потребностей, посольство постарается всем помочь, рассказали в диппредставительстве.

Позже посольство РФ попросило россиян уведомить о желании улететь из Афганистана до 22 августа 2021.

Движение «Талибан»* объявило о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта Кабула. До этого были приостановлены все коммерческие рейсы из кабульского аэропорта, а транзитным воздушным судам рекомендовали сменить маршрут в обход воздушного пространства Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация