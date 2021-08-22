Врач дала рекомендации для беременных на время авиаперелета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщинам на поздних сроках беременности лучше избегать авиаперелетов, особенно тем, кто подвержен риску преждевременных родов или страдает патологией плаценты. Об этом сайту kp.ru рассказала акушер-гинеколог сети медицинских центров «Поликлиника.ру», кандидат медицинских наук Полина Большакова.

Если перелет необходим, беременным необходимо иметь при себе справку с печатями от врача, в которой должны быть указаны срок беременности, количество плодов, предполагаемая дата родов и заключение об отсутствии риска преждевременных родов. Большакова советует заранее перевести справку на английский язык и на язык страны, в которую беременная отправляется.

Как отметила специалист, авиаперелет лучше осуществлять по возможности в салоне бизнеса-класса, так как условия там более комфортные. Во время посадки лучше занимать места у прохода, чтобы была возможность чаще вставать для прогулки по салону и посещения туалета.

Также врач советует положить одну подушку под поясницу – это снимет напряжения, а вторую под шею, чтобы сон был более спокойным. За час до взлета и затем каждый час после него необходимо пить по стакану воды, порекомендовала Большакова.