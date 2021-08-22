Количество погибших из-за наводнения в штате Теннеси возросло до 17 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере 17 человек погибли в результате наводнения в американском штате Теннесси, сообщили местные власти.

В списке пропавших без вести числятся 42 человека, среди них двухлетний мальчик. Поисковые работы продолжаются, спасатели надеются найти всех пропавших, передает телеканал WKRN.

По словам мэр города Уэверли Бадди Фрейзера, большинство жителей были застигнуты наводнением врасплох. Он также сообщил, что стихия разрушила одну станцию по очистке воды.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что жертвами наводнения в Теннесси стали по меньшей мере восемь человек, более 30 жителей округа Хамфрис считаются пропавшими без вести. Из-за стихийного бедствия в Теннесси наблюдаются перебои со связью, а спасатели не могут добраться до некоторых населенных пунктов, потому что затоплено множество дорог.

Напомним, ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за надвигающегося с Атлантического океана урагана «Генри» ввел в нескольких округах штата режим чрезвычайной ситуации.