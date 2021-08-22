Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Мытищах

Подмосковная прокуратура начала проверку по факту пожара в торговом центре 4Daily Фото: Кадр видео

Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара, который произошел в воскресенье, 22 августа, на детской площадке в торговом центре 4Daily в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки сотрудники Мытищинской городской прокуратуры установят причины и обстоятельства возгорания. Кроме того, как говорится в сообщении, будет «дана правовая оценка действиям ответственных лиц».

Напомним, как писал сайт kp.ru, сообщение о пожаре в торговом центре 4Daily, расположенном по адресу: улица Мира, 32/2, поступило на пульт в 16:16, уже в 17:01 огонь удалось полностью потушить. Людей из ТЦ начали эвакуировать еще до приезда спасателей, никто не пострадал.

Ранее в МЧС рассказали, что в ликвидации пожара принимали участие более 70 человек, была задействована 21 единица техники.