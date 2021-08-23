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Политика23 августа 2021 0:43

С июля США эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек

По словам Джо Байдена, 28 тысяч из них были вывезены после 14 августа
Источник:kp.ru
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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: REUTERS

С начала июля Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана около 33 тысячи человек, причем порядка 28 тысяч из них были вывезены после 14 августа. Об этом заявил журналистам президент США Джо Байден.

«По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тысяч человек на самолетах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тысяч человек», - сказал он, уточнив, что вывозят из страны и американцев, и местных жителей.