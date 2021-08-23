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Политика23 августа 2021 0:59

Зеленский считает, что о выдвижении на второй срок говорить еще рано

По словам президента Украины, «нельзя на обещаниях выиграть второй раз»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отвечая на вопросы журналистов о возможности снова баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах, Владимир Зеленский заявил, что говорить об этом рано, и он подумает о втором сроке ближе к завершению первого.

«Очень рано говорить об этом Тут не о желании речь. Я должен уважать себя… Я всегда оглядывался назад, чтобы посмотреть, что я сделал и достоин ли я идти в этом направлении дальше. И через пять лет, после своего президентства, я так же остановлюсь точно, посмотрю, что я сделал, выйду на улицу к людям, которые строят страну», - сказал он в интервью телеканалу «Интер».

Зеленский добавил, что «нельзя на обещаниях выиграть второй раз» и призвал «посмотреть историю» страны. По его словам, «если ты чувствуешь, что не можешь выиграть выборы», «это говорит о том, что люди тебя не поддерживают», но «так делал» бывший лидер Незалежной Петр Порошенко.

«Я считаю, что это неверно принципиально», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Зеленский в разное время уже не раз отвечал на подобные вопросы, и всегда говорил, что обсуждать эту тему «еще рано».

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