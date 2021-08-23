Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира в Цинциннати проиграл Александру Звереву из ФРГ

Андрей Рублев занял второе место, победа досталась Александру Звереву Фото: REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю Германии Александру Звереву в финальном матче турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати (штат Огайо). Встреча в воскресенье, 22 августа, завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу немецкого спортсмена, ему достались лавры победителя. Россиянин же занял второе место.

После поединка спортсмены обнялись, как старые друзья. Стоит отметить, что нынешняя встреча Зверева и Рублева на корите – уже пятая, и российскому теннисисту еще ни разу не удалось победить немецкого спортсмена.

После матча соперники обнялись по-братски Фото: REUTERS

Напомним, как ранее писал сайт СпортКП, в полуфинале 24-летний Зверев обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рублев – своего соотечественника Даниила Медведева.

Перед матчем с россиянином немецкий теннисист сказал, что будет рад встрече с «одним из своих лучших друзей», тем более, что Рублев «играет феноменально», а «в финалах «Мастерсов» простых соперников не бывает».