Зеленский подписал указ о блокировке «Ростелекома» и ряда российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о блокировке доступа к сайту «Ростелекома» и ряда российских СМИ.

Об этом говорится в документе, опубликованном пресс-службой офиса главы украинского государства в воскресенье, 22 августа. В общей сложности под очередные санкции Киева попадают 12 российских компаний. Среди них, в частности, газеты «Московский комсомолец» и «Версия», а также акционерное общество «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему интернет-ресурс издания «Ведомости», акционерное общество «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», общества с ограниченной ответственностью «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство «Анна-ньюс».

Кроме того, этим же указом президента Украины на территории страны будут заблокирован доступ к двум сайтам, которые, по мнению Киева, связаны с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

У слову, как писал сайт kp.ru, накануне Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что киевским властям пора забыть о «возвращении» Крыма и не возвращаться к этой теме, а что касается мятежного Донбасса – по мнению главы ДНР, «осталось, наверное, может быть сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе».