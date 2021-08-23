При пожаре на морской платформе Pemex в Мексиканском заливе пострадали пять человек

Аварии на объектах Pemex – не редкость Фото: REUTERS

В воскресенье, 22 августа, вспыхнул пожар на морской платформе мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. В результате пострадали как минимум пять человек, их с ожогами доставили в ближайшую больницу – госпиталь города Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«К этому моменту известно о пяти пострадавших с ожогами, которые получают помощь в больнице города Сьюдад-дель-Кармен. К счастью, сведений о погибших не поступало», = говорится в сообщении.

Представители Pemex утверждают, что сотрудникам компании удалось взять пожар на нефтедобывающей платформе под контроль. Причины возгорания пока неизвестны, компания намерена провести расследование произошедшего.

Стоит отметить, что аварии на объектах Pemex – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в начале июля в Мексиканском заливе загорелся подводный трубопровод. С сильным пожаром боролись сразу три судна, подачу газа в трубопровод оперативно перекрыли. В результате предпринятых мер с огнем удалось справиться, никто не пострадал.