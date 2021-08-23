Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2021 2:52

При пожаре на морской платформе Pemex в Мексиканском заливе пострадали пять человек

Компания утверждает, что держит ситуацию под контролем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аварии на объектах Pemex – не редкость

Аварии на объектах Pemex – не редкость

Фото: REUTERS

В воскресенье, 22 августа, вспыхнул пожар на морской платформе мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. В результате пострадали как минимум пять человек, их с ожогами доставили в ближайшую больницу – госпиталь города Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«К этому моменту известно о пяти пострадавших с ожогами, которые получают помощь в больнице города Сьюдад-дель-Кармен. К счастью, сведений о погибших не поступало», = говорится в сообщении.

Представители Pemex утверждают, что сотрудникам компании удалось взять пожар на нефтедобывающей платформе под контроль. Причины возгорания пока неизвестны, компания намерена провести расследование произошедшего.

Стоит отметить, что аварии на объектах Pemexне редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в начале июля в Мексиканском заливе загорелся подводный трубопровод. С сильным пожаром боролись сразу три судна, подачу газа в трубопровод оперативно перекрыли. В результате предпринятых мер с огнем удалось справиться, никто не пострадал.