Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика23 августа 2021 3:46

Британия вывезла из Афганистана почти шесть тысяч человек

Больше половины из них – афганцы, подпадающие под программу перемещения, и члены их семей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти Великобритании эвакуировали из Афганистана почти шесть тысяч человек

Власти Великобритании эвакуировали из Афганистана почти шесть тысяч человек

Фото: REUTERS

С 13 августа власти Великобритании эвакуировали из Афганистана почти шесть тысяч человек. Британское министерство обороны приводит точную цифру эвакуированных: 5725, причем свыше половины из них – 3,1 тысячи – афганцы, подпадающие под программу перемещения, и члены их семей.

В военном ведомстве отмечают, что на борту британских самолетов из Кабула вылетели подданные Соединенного Королевства, в том числе сотрудники посольства, а также небольшое число граждан других стран.

Кроме того, Минобороны сообщило, что процесс эвакуации продлится «так долго, как ситуация с безопасностью позволит осуществлять ее в координации с партнерами из США», и что для прекращения гражданских рейсов «четкая дата не определена», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что британские власти решили принять около 20 тысяч беженцев из Афганистана, захваченного «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России). Она призвала Евросоюз и другие страны последовать примеру Соединенного Королевства.

Смотреть видеосюжет
Аэропорт Кабула: число желающих улететь все больше: прямая трансляция
Аэропорт Кабула: число желающих улететь все больше: прямая трансляция
В аэропорту столицы Афганистана продолжается эвакуация мирных жителей и иностранных граждан после прихода к власти в стране Талибана*. Ранее президент Афганистана Ашраф Гани бежал в ОАЭ *запрещенная в РФ организация