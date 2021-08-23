Британия вывезла из Афганистана почти шесть тысяч человек

Власти Великобритании эвакуировали из Афганистана почти шесть тысяч человек Фото: REUTERS

С 13 августа власти Великобритании эвакуировали из Афганистана почти шесть тысяч человек. Британское министерство обороны приводит точную цифру эвакуированных: 5725, причем свыше половины из них – 3,1 тысячи – афганцы, подпадающие под программу перемещения, и члены их семей.

В военном ведомстве отмечают, что на борту британских самолетов из Кабула вылетели подданные Соединенного Королевства, в том числе сотрудники посольства, а также небольшое число граждан других стран.

Кроме того, Минобороны сообщило, что процесс эвакуации продлится «так долго, как ситуация с безопасностью позволит осуществлять ее в координации с партнерами из США», и что для прекращения гражданских рейсов «четкая дата не определена», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что британские власти решили принять около 20 тысяч беженцев из Афганистана, захваченного «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России). Она призвала Евросоюз и другие страны последовать примеру Соединенного Королевства.