Матч чемпионата Франции прервали из-за прорвавшихся на футбольное поле болельщиков

Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем» прерван из-за беспорядков Фото: REUTERS

Проходивший в воскресенье, 22 августа, на стадионе в Ницце матч третьего тура чемпионата Франции по футболу пришлось прервать из-за беспорядков, которые устроили болельщики. Дело в том, что фанаты местной команды прорвались на поле и напали на гостей – игроков «Марселя». В итоге, по данным телеканала RMC, получили травмы трое футболистов – Димитри Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес.

Ранее СпортКП писал, что скандал спровоцировали сами болельщики «Ниццы», коиторые с трибун забрасывали игроков гостей бутылками, одну из них полузащитник «Марселя» Пайет швырнул обратно на трибуну. После этого толпа разъяренных фанатов оказалась на поле и затеяла драку с игроками гостевой команды.