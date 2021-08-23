AP: Число жертв наводнения в Теннесси возросло до 22

Последствия наводнения в штате Теннесси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами наводнения в американском штате Теннесси стали по меньшей мере 22 человека, около 40 жителей округа Хамфрис считаются пропавшими без вести. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на офис окружного шерифа. Спасатели продолжают поиски людей, чья судьба остается неизвестной до сих пор.

Ранее телеканал WKRN сообщал о 17 погибших и 42 пропавших без вести. По словам мэра города Уэверли Бадди Фрейзера, большинство местных жителей были застигнуты наводнением врасплох. Он также рассказал, что стихия разрушила одну из городских станций по очистке воды.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за стихийного бедствия в округе Хамфрис наблюдаются перебои со связью, а спасатели не могут добраться до некоторых населенных пунктов, потому что дороги затоплены.