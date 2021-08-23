Последние новости на утро 23 августа 2021: Зеленский намерен открыть филиалы «Крымской платформы» за границей

«КП» – о последних новостях на утро 23 августа 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 23 августа 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть филиалы «Крымской платформы» за границей. По его словам, в Киеве будет находиться центральный офис форума, а в «странах, где есть подписанты», — представительства.

Кроме того, лидер Незалежной сделал еще несколько громких заявлений в интервью украинским СМИ. Например, сказал, что многие лидеры западных стран не хотят участвовать в саммите «Крымская платформа», который должен пройти в Киеве 23 августа, из-за «страха» перед Россией. А также что после развала Советского Союза в 1991 году и до мартовского референдума 2014 года все его предшественники сдавали Крым нашей стране «в аренду».

Этой ночью также стало известно, что Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о блокировке доступа к сайту «Ростелекома» и ряда российских СМИ.

К слову, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Киеве ответила на вопрос одного из местных журналистов, почему она не намерена лично участвовать в форуме «Крымская платформа» и не свидетельствует ли это о том, что она хочет «угодить России». Меркель объяснила, что целью ее визита в Киев было обсуждение вопросов Минских договоренностей и нормандского формата, а не участие в «Крымской платформе».

Тем временем глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что российский концерн «Газпром» создает искусственный дефицит газа, чтобы Европа согласилась на запуск трубопровода «Северный поток – 2». По его словам, Москва шантажирует ЕС, используя голубое топливо как геополитическое оружие.

На встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа, президент Владимир Путин предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам по десять тысяч рублей и военнослужащим – по 15 тысяч рублей в среднем. Глава государства подчеркнул, что дополнительная выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров.

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил журналистам, что наша страна не будет торопиться ни с признанием «Талибана» (движение запрещено в России) в качестве властей Афганистана, ни с его исключением из списка террористических организаций.

Сайт kp.ru рассказывал, что талибы попросили Россию помочь разобраться с противниками. Они предложили нашему посольству в Кабуле стать посредником в переговорах с теми афганскими силами, которые продолжают оказывать сопротивление.

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