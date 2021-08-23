МИД: опасность отключения России от SWIFT пока не просматривается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день не существует угрозы отключения России от международной платёжной системы SWIFT. Такое заявление сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Я думаю, что гипотетическое отключение - мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», - отметил дипломат в интервью РИА Новости.

Биричевский также сообщил, что Россия не ставит целью создать альтернативную SWIFT систему как можно скорее. Как он уточнил, на данный момент приблизительные сроки завершения этой работы отсутствуют, по его мнению, продолжатся этот процесс будет продолжаться ещё очень долго.

«Нет такой цели - закончить её как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведётся уже достаточно давно», - заявил он.

Напомним, ранее первый замглавы Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что Центробанк держит прямой контакт со штаб-квартирой и офисом SWIFT в Москве. По ее словам, представители штаба заверяют, что система продолжит «работать штатно, без каких-либо проблем».