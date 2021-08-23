Лавров: слова Зеленского в отношении русских разжигают межнациональную рознь

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Москва оценивает слова президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что в начале августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил покинуть Украину всем неукраиноязычным жителям, а позже украинский лидер посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России».

«Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью венгерской газете Magyar Nemzet .

Лавров также отметил, что действия украинской власти «по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским», российская сторона расценивает как «абсолютно неприемлемые».

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», и назвал большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, посоветовав им уехать в Россию. Он также считает, что выдача российских паспортов на этой территории нарушает международное право.