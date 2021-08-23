Цена биткоина превысила 50 тысяч долларов впервые с 15 мая 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 23 августа, курс криптовалюты биткоин поднялся до 50 тысяч долларов впервые с 15 мая. Об этом свидетельствую данные торговых площадок.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи бирже Binance в ходе торгов по состоянию на 05.42 московского времени рост в цене биткоина составил чуть более 2,5 процента, Таким образом стоимость криптовалюты поднялась выше 50 тысяч долларов, однако позже курс биткоина уменьшился и находился в районе 49,9 - 49,8 тысячи долларов.

Согласно данным CoinMarketCap , высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, криптовалюта дорожала на 2,33 процента, достигнув отметки в 49 915 долларов.

Напомним, 26 июля цена биткоина выросла более чем на 15 процентов, криптовалюта подорожала до 40,233 тысячи американских долларов, что произошло впервые за месяц, однако незадолго до этого, 20 июля, курс биткоина впервые за месяц упал ниже 30 тысяч долларов.

Как писал сайт kp.ru, ранее бывший заместитель министра финансов России Дмитрий Панкин назвал главные риски биткоина. По его словам, основными рисками криптовалюты является ее независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ней.