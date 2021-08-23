ФСБ РФ задержала агента спецслужб Украины, собиравшего данные о новейших образцах оружия Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 23 августа, в Туле Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала гражданина Украины, собиравшего секретные данные о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки.

В релизе ФСБ РФ уточняется, что украинского гражданина задержали с поличным, и задержанный собирал «сведения, составляющие государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации».

Отмечается, что украинец искал работников российских оборонных предприятий с допуском к подобной информации для того, чтобы завербовать их.

На данный момент заведено дело по статье «Шпионаж».

Напомним, в середине июля Федеральная служба безопасности задержала в Москве генерального директора, главного конструктора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александра Куранова по уголовному делу о государственной измене.