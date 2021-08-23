Военные РФ провели учения с вертолетами в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане. Фото: ТАСС/Нозим Каландаров

Российские военные провели учения с ударными и транспортно-боевыми вертолетами в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил в Центральный военный округ (ЦВО).

Как уточняется в сообщении ЦВО, в ходе учений летчики в парах выполнили элементы пилотирования в горных ущельях, «оттачивая навыки мастерства при посадке и взлете с необорудованных площадок приземления». В районе полигона «Ляур» российские экипажи отработали вертолетные засады с применением условных пусков неуправляемых ракет по наземным и воздушным целям.

ЦВО заявили, что в учениях задействовали десантно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ5-1 и боевые вертолеты Ми-24 авиационной группы 201-ой российской военной базы в Таджикистане.

Отмечается, что полеты проходили днем и ночью, а также в простых и сложных метеоусловиях.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа, заявил, что Россия является безусловным лидером в сфере боевой авиации, а российские самолеты являются лучшими.