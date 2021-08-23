МИД РФ: Москва не собирается отправлять военных в Афганистан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что для Москвы неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан, указав на то, что новые афганские власти не нуждаются в чьей-либо поддержки

«Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же, новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке», - сказал замглавы внешнеполитического ведомства России в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, что Сыромолотов также заявил, что Россия не будет торопиться ни с признанием «Талибана»* в качестве властей Афганистана, ни с исключением этого радикального движения из своего списка террористических организаций, куда оно было внесено по решению Верховного Суда в феврале 2003 года.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.