Больше половины россиян планируют осенью сменить работу

61% россиян хотят сменить работу в ближайшие три месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики выяснили, планируют ли россияне в ближайшем будущем менять работу, и на что они планируют обращать внимание при поиске вакансий. Как показал опрос, 61% респондентов планируют сменить место работы уже осенью, в начале нового бизнес-сезона.

Еще 23% опрошенных признались, что пока не думают об увольнении, но планируют рассматривать интересные вакансии в течение ближайших шести месяцев или года.

А вот 16% участников опроса отметили, что намерены пока оставаться на своей работе и ничего менять не готовы, передает RT.

Согласно результатам опроса, при поиске нового места работы, 83% россиян ориентируются на уровень зарплаты. В качестве немаловажного фактора 45% опрошенных назвали благоприятную атмосферу в коллективе и адекватность будущего руководства.

43% россиян назвали важным фактором возможность будущего карьерного роста.

Напомним, ранее проведенное в России исследование показало, что запасы свободных денег у россиян за последний год сократились почти на четверть. Под свободными деньгами в опросе понимались средства, которые есть у россиян на покупку товаров и услуг сверх надобности, передает телеканал «360».

В рамках другого исследования 74% россиян заявили, что не готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю, поскольку опасаются, что это может привести к сокращению зарплаты, передает 5-tv.ru.