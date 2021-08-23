МИД Китая назвал несправедливыми санкции США против России из-за Навального Фото: REUTERS

Китай считает несправедливым решение Соединенных Штатов ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Как отметил дипломат, принятие санкций случилось до выяснения истинного положения вещей. Вэньбинь подчеркнул, что разбирательство по делу Навального является исключительно внутриполитическим вопросом России, и для односторонних рестрикций против Москвы нет достаточных оснований.

Как писал сайт kp.ru, 20 августа 2021 Вашингтон объявил о введении санкций в отношении девяти физлиц и двух организаций из России, которые, как считают США, причастны к прошлогоднему инциденту с Алексеем Навальным. Позже госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил об ограничениях в отношении двух россиян и одного судна из РФ, которые введены в связи с проектом газопровода «Северный поток – 2».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя новые санкции США из-за Навального, заявила, что они выглядят «жалко и обреченно».