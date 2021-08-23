Депутат Милонов предложил составить перечень разрешенных для школьников смартфонов

Милонов предложил составить перечень смартфонов для школьников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень одобренных Министерством просвещения моделей мобильных устройств для школьников. Свое предложение он направил на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Депутат отметил, что в настоящее время гаджеты часто необходимы ученикам для занятий, ведь в условиях пандемии часть уроков проходит в удаленном формате. При этом некоторым ученикам родители покупают самые современные модели смартфонов, что может вызывать зависть у одноклассников и способствовать развитию социального неравенства.

«В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами. В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье», — цитирует текст обращения RT.

При этом политик отметил, что полностью запрещать гаджеты во время занятий нецелесообразно, передает Москва 24.

Напомним, ранее депутат Виталий Милонов предложил построить туристическую велотрассу от Москвы до Владивостока. Политик уверен, что такой маршрут может познакомить путешественников с самыми интересными уголками России и стать настоящим чудом света XXI века, передает Life.ru.