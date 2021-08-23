CNN: США начнут пропускать в аэропорт Кабула только американцев и граждан стран НАТО Фото: REUTERS

Вашингтон меняет политику допуска в аэропорт Кабула.

Как передает телекомпания CNN со ссылкой на источник, США начнут пропускать в аэропорт только граждан США, держателей грин-карт, а также граждан стран НАТО.

Уточняется, что американцы и жители стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников. При этом афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в США, в эти категории не попадают.

Кроме того, сообщается, что члены движения «Талибан»* помогают американским военным, проверяя документы желающих попасть в аэропорт.

Напомним, днем ранее, 22 августа, появилась информация, что аэропорт Кабула закроют на 48 часов, в то время как тысячи человек собрались у его ворот для того, чтобы покинуть Афганистан. В Госдепартаменте США заявили, что такие меры необходимы для эвакуации тех, кто уже находится не территории аэропорта.

В тот же день Минобороны Великобритании сообщило о семи погибших афганцах рядом с аэропортом. Сегодня, 23 августа, Бундесвер заявил, что в ходе перестрелки с неизвестными в районе аэропорта Кабула погиб сотрудник сил безопасности Афганистана и еще трое человек получили ранения.

*Запрещенная в России террористическая организация