Чехия исключила Россию из списка стран с экстремально высоким риском заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

Чехия исключила Россию из перечня стран, где существует экстремально высокий риск заболевания коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения Чешской республики.

Решение вступило в силу с понедельника, 23 августа, и будет действовать до 30 сентября 2021. Кроме России из списка исключены Тунис и Индия, говорится на сайте ведомства.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня 2021 Чехия запретила поездки в Россию из-за коронавирусной инфекции, внеся РФ в список государства с экстремальным риском заражения COVID-19. Запрет не распространялся на граждан стран, которые признаны неблагоприятными для посещения, а также на поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии.

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Чехией с 24 июля 2021. Оперштаб пор борьбе с коронавирусом разрешил полеты по маршруту Москва - Прага, рейсы будут осуществляться четыре в неделю.