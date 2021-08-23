Рэпер Паша Техник вышел на свободу из колонии

Один из основателей группы Kunteynir Павел Ивлев (Паша Техник) Фото: Instagram.com

Российский хип-хоп-исполнитель, один из основателей группы Kunteynir Павел Ивлев (Паша Техник) вышел на свободу после 11 месяцев, проведенных в тюрьме. Артист опубликовал в Instagram фото с женой на фоне колонии, где отбывал наказание, и сообщил подписчикам: “Я вернулся”.

Рэпер был осужден за вождение автомобиля в нетрезвом виде в сентябре 2020 года. Сотрудники ДПС остановили его машину 17 июня 2020 года в Балашихе, водитель оказался пьян. Так как ранее Техник уже попадался в нетрезвом виде за рулем, он был осужден - за повторное задержание в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Также в прошлом у рэпера срок за хранение наркотиков.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе судебного разбирательства Паша Техник полностью признал свою вину. Его адвокат просил назначить условное наказание, так как на иждивении исполнителя находятся маленький ребенок, неработающая жена и родители-пенсионеры.