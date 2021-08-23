«Калашников» представил смарт-ружье с бортовым компьютером на системе Android Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Группа компаний «Калашников» презентовала на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» серийное смарт-ружье MP-155 Ultima с бортовым персональным компьютером, работающим на системе Android.

Как рассказали журналистам в пресс-службе «Калашникова», бортовой ПК смарт-ружья был за последний год кардинально переработан. Кроме того, дизайн MP-155 Ultima адаптировали под возможность использовать оружие только с пистолетной рукояткой.

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов рассказал, как смарт-ружье MP-155 Ultima можно синхронизировать с мобильными устройствами. Он сообщил, что что данный тип оружия позволит обучить стрелка в процессе выполнений задач, а одной из целей инновационной разработки служит привлечение внимания тех людей, которые «родились с гаджетами в руках» и не представляют себя без них.

По словам Тарасова, смарт-ружье МР-155 Ultima можно оснастить счетчиком выстрелов и компасом, а также добавить функцию видеозаписи.