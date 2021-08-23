Аналитики назвали города с наибольшим числом удаленных работников

Названы города, где больше всего удаленных работников. Фото: Фотобанк Лори

За минувший год спрос на офисные товары для дома в России вырос на 42%. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.Ру». По данным экспертов, такой всплеск спроса на ряд товаров связан с переходом россиян на удаленную работу.

В отличие от прошлого года сейчас режим удаленной работы является не обязательным для многих категорий работников. Однако и сотрудники, и работодатели за время пандемии смогли оценить преимущества такого подхода, и теперь часть россиян уже добровольно остается работать на дому и обустраивает полноценный офис у себя в квартире.

По данным Минтруда, в августе удаленно продолжали трудиться около 5% сотрудников. При этом до пандемии из дома работали только 2% работников, что в 2,5 раза меньше.

Как отмечают аналитики, максимальный рост спроса на офисные товары для дома был зафиксирован в Новосибирске - на 272%. Следом идут Петербург - рост на 172%, Воронеж - на 120%, Омск - на 119% и Самара - на 108%. А вот в Москве этот показатель составил только 24%, передает «Российская газета».

Исследование показало, что чаще всего для дома россияне стали покупать офисную мебель, канцтовары, бумагу и чистящие средства для техники.

Напомним, в связи с улучшение эпидемиологической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин с 13 августа отменил требование о переводе на дистанционный режим работы 30% сотрудников столичных компаний, передает ОТР.

При этом за время пандемии россияне так привыкли к работе на удаленке, что во время опроса почти пятая часть респондентов признались, что хотели бы сохранить дистанционный формат работы и переехать в другой регион, например, в Калининград, Сочи или Санкт-Петербург, сообщает ФАН.