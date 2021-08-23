ООН планирует оказать гуманитарную помощь 10 миллионам детей в Афганистане

По прогнозам ЮНИСЕФ, около 1 миллиона детей в Афганистане в 2021 году столкнутся с острым недоеданием и могут умереть без лечения. Фото: REUTERS

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор рассказала о потребности в гуманитарной помощи несовершеннолетних афганцев. По ее словам, в затруднительной ситуации сейчас находятся около 10 миллионов детей в Афганистане.

“Наша приверженность детям Афганистана является неизменной, и наша цель состоит в том, чтобы права каждого и всех из них реализовывались и защищались”, - отметила Генриетта Фор.

По прогнозам ЮНИСЕФ, около 1 миллиона детей в Афганистане в 2021 году столкнутся с острым недоеданием и могут умереть без лечения. Кроме того, в стране существуют проблемы с образованием - 4,2 миллиона юных афганцев не посещают школу. Представителями ООН регулярно фиксируются нарушения прав детей в стране, говорится в заявлении Генриетты Фор на сайте ЮНИСЕФ.

Генриетта Фор обратилась к представителям “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) и другим сторонам конфликта в Афганистане с просьбой не чинить препятствий гуманитарным миссиям в стране. По ее словам, ЮНИСЕФ необходим своевременный доступ к нуждающимся детям, где бы они ни находились.

Как ранее писал сайт kp.ru, 15 августа боевики движения “Талибан” захватили власть над Афганистаном. В Европейском союзе отметили, что не ведут с ним политических переговоров и не намерены его признавать. Однако поддерживают с талибами “технические контакты”, которые необходимы для спасения жизней.