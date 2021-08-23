В России 23 августа 2021 выявлено 19 454 случая заболевания коронавирусом Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России было выявлено 19 454 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Москве, где коронавирусом заразились 1458 человек. На втором месте по заболеваниям Московская область – там 1187 новых пациентов, на третьем месте Санкт-Петербург – 691 заболевший.

Отмечается, что новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 84 регионах России, при этом у 1 603 человек (8,2%) болезнь протекала бессимптомно. Полностью выздоровели 15 401 человек.

Также за минувшие сутки в стране были зафиксированы 776 летальных исходов. За весь же период пандемии в России от коронавируса скончались 176 820 пациентов. По состоянию на понедельник, 23 августа, общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии возросло до 6 766 541 человека.

Как писал сайт kp.ru, накануне в стране были выявлены 20 564 новых случая заражения COVID-19.