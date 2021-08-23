Программу испытаний Ил-112В после крушения самолета решено продолжить Фото: пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации"

Летные испытания военно-транспортного самолета Ил-112В, несмотря на крушение летного образца машины в Московской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

«Мы, безусловно, продолжим летные испытания», – сказал вице-премьер журналистам в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021».

Как отметил Борисов, Ил-112В – востребованный самолет, однако подобные трагедии случаются. Он выразил надежду, что Министерство промышленности и торговли сделает соответствующие выводы из катастрофы.

По мнению вице-премьера, двигатель ТВ-117 имеет большой потенциал, нужно только поработать над его «устойчивостью и безотказностью». Также Борисов отметил, что нет необходимости приостанавливать полеты вертолетов Ми-38, работающие на этих же двигателях.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 17 августа, в Московской области потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Воздушное судно после планового осмотра на аэродроме Кубинка выполняло очередной экспериментальный полет, но через четыре минуты после взлета шеф-пилот сообщил диспетчеру о возгорании правого двигателя. Связь с самолетом прервалась, а потом он упал на землю и полностью сгорел. На борту находились три опытных летчика, никто из них не выжил.