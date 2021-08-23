Избыточное количество сахара может привести к развитию диабета, ожирению и другим проблемам в организме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские ученые создали “калькулятор риска” сахарного диабета второго типа и предиабета. Разработка уже была запатентована и получила свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Авторство “калькулятора” принадлежит специалистам Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Как сообщает РИА “Новости” со ссылкой на НМИЦ эндокринологии, новый метод контроля за сахарным диабетом второго типа и предиабетом основан на суммировании измерительных баллов, варьирующихся в зависимости от значения ряда параметров, среди которых возраст, факт приема препаратов для коррекции повышенного холестерина крови, наличие диагноза СД 2 типа у кровных родственников, индекс массы тела и многих других.

Чтобы получить результат от “калькулятора”, нужно лишь заполнить специальную таблицу. Способ является настолько простым, что может использоваться пациентами самостоятельно, без привлечения к подсчетам врача.

“Разработанная нами совокупность показателей позволяет с большой вероятностью и точностью выявить группу риска пациентов, не пропустив пограничные состояния”, - отмечают в НМИЦ эндокринологии.

Сайт kp.ru ранее писал, что избыточное количество сахара может привести к развитию диабета, ожирению и другим проблемам в организме. По словам диетолога Юлии Пигаревой, тростниковый и свекольный сахар по калорийности одинаковые, но по степени очистки и производству лучше отдать предпочтение тростниковому.