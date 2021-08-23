Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10.8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика23 августа 2021 12:37

Правительство РФ утвердило концепцию развития электромобилей на 10 лет

Формирование собственной индустрии электрокаров позволит создать 40 тысяч рабочих мест, сообщил Мишустин
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Правительство РФ утвердило концепцию развития электромобилей на 10 лет

Правительство РФ утвердило концепцию развития электромобилей на 10 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России утвердило концепцию развития индустрии электромобилей. Программа рассчитана на ближайшие 10 лет и касается всех видов электромобилей от легковых машин жо грузовиков, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Концепция предполагает разработку, производство и использование электрокаров, в том числе стимулирование спроса через льготное кредитование. Документом предусмотрено формирование инфраструктуры зарядных станций и производство больших тяговых батарей. Правительство рассчитывает создать около 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест и дать толчок развитию современной и комфортной городской среды, отметил премьер-министр.

«Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее», – подчеркнул глава Мишустин.

К 2024 году планируется выпустить не менее 25 тысяч электрокаров и открыть более 9 тысяч зарядных станций, сказал глава правительства.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель правительства РФ заявил, что Россия будет выпускать собственную линейку электромобилей. По его словам, страна намерена производить в том числе электромобили на водородных элементах.

Сообщалось, что первый российский электромобиль начнут производить в конце 2021 года.