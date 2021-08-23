Правительство РФ утвердило концепцию развития электромобилей на 10 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России утвердило концепцию развития индустрии электромобилей. Программа рассчитана на ближайшие 10 лет и касается всех видов электромобилей от легковых машин жо грузовиков, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Концепция предполагает разработку, производство и использование электрокаров, в том числе стимулирование спроса через льготное кредитование. Документом предусмотрено формирование инфраструктуры зарядных станций и производство больших тяговых батарей. Правительство рассчитывает создать около 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест и дать толчок развитию современной и комфортной городской среды, отметил премьер-министр.

«Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее», – подчеркнул глава Мишустин.

К 2024 году планируется выпустить не менее 25 тысяч электрокаров и открыть более 9 тысяч зарядных станций, сказал глава правительства.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель правительства РФ заявил, что Россия будет выпускать собственную линейку электромобилей. По его словам, страна намерена производить в том числе электромобили на водородных элементах.

Сообщалось, что первый российский электромобиль начнут производить в конце 2021 года.