МВД готовит контракт на замену пистолета Макарова пистолетом Лебедева компактным Фото: пресс-служба Росгвардии

Министерство внутренних дел России намерено заключить контракт с группой компаний «Калашников» на поставку пистолетов Лебедева (ПЛК).

В пресс-службе «Калашникова» РИА Новости сообщили, что ведомство планирует заменить ПЛК пистолеты Макарова. Сейчас МВД завершает опытную эксплуатацию пистолетов Лебедева. Отмечается, что в силовых структурах насчитывается порядка 100 тысяч пистолетов Макарова.

Как рассказали в «Калашникове», в заказе ПЛК заинтересовано также Министерство обороны России, однако говорить о каких-то конкретных договоренностях еще рано.

По информации РБК, травматическая версия ПЛК была представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Оружие поступит в продажу до конца 2021 года.

Сайт kp.ru писал, что ранее о принятии на вооружение на вооружение пистолета Лебедева сообщила Росгвардия. Государственная комиссия утвердила результаты испытаний оружия и рекомендовала его к использованию.