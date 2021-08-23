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Происшествия23 августа 2021 12:57

Стала известна причина смертельного ДТП с шестью жертвами в Ростовской области

Предварительно, на встречную полосу первым выехал водитель «Лады»
Ангелина СКИБА
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Названа причина смертельного ДТП в Ростовской области

Названа причина смертельного ДТП в Ростовской области

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Автоаварию с шестью жертвами в Ростовской области спровоцировал водитель «Лады». Предварительную причину трагедии на трассе Егорлыкская - Сальск озвучили в отделе пропаганды УГИБДД.

К этому моменту известно, что 44-летний мужчина, который управлял «Ладой», попытался перестроился на встречную полосу и не смог избежать столкновения с «ГАЗелью», которая от удара сразу же загорелась.

Из охваченной пламенем «ГАЗели» не успел выбраться 40-летний водитель. В легковушке погибли еще четыре человека, в том числе две девочки: одной было 12 лет, второй исполнилось 1,9 года, сообщает RostovGazeta.

Единственная выжившая после этой страшной аварии - женщина 43 лет - скончалась в больнице. Таким образом, число жертв произошедшей трагедии достигло шести. Сейчас все детали и обстоятельства ДТП еще выясняют специалисты.