Премьер Чехии: Прага заинтересована в диалоге с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прага заинтересована в диалоге с Москвой, однако не видит готовности с российской стороны. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступивший в понедельник, 23 августа, на открытии совещания послов и глав дипломатических миссий республики.

Как отметил глава правительства республики, на сегодняшний день российско-чешские отношения переживают очень тяжелый период. «Но это вовсе не по нашей вине. Мы, безусловно, не заинтересованы далее углублять кризис, но для диалога нужны двое, а я не вижу с российской стороны интерес к ведению диалога», - заявил чешский премьер.

Кроме того, Бабиш заявил, что о диалоге с Москвой не может быть речи до тех пор, пока Чехия будет включена в список недружественных России государств.

Напомним, накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что главным противником НАТО сегодня является не Россия, а международный терроризм. Такое заявление он сделал после слова ранее генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, обвинившего РФ в «репрессивных мерах на собственной территории» и представлении «ракетной угрозы».