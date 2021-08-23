В Индии 77 человек пострадали на фестивале бросания камней

На фестивале люди бросают друг в друга камни, чтобы пролить кровь и тем задобрить богов. Фото: Кадр видео

В Индии прошел ежегодный фестиваль бросания камней Bagwal. 77 человек, принявших участие в традиционном мероприятии, получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Фестиваль Bagwal проводится каждый год - все желающие собираются в храме Девидхура в районе Чампават, чтобы разделиться на две команды и бросать камни друг в друга. Кровь, которая проливается при этом, считается жертвой для богини Барахи Деви. Таким образом индийцы задабривают божество, пишет India Today.

Считается, что в древности в жертву приносили человека, однако сама богиня явилась людям во сне и сказала прекратить жестокую традицию. В современности местные власти пытались заменить на фестивале камни на фрукты и цветы, однако верующие посчитали, что отсутствие “кровавой жертвы” приведет к несчастьям.

Сайт kp.ru ранее писал, что в индийском городе-миллионнике Коимбатор, расположенном в штате Тамилнад на юге Индии, появился новый храм – в нем поклоняются «Короне Деви» – богине COVID-19.