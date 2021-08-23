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Политика23 августа 2021 13:26

Песков: санкции Украины против российских медиа - шаг на пути удушения свободы слова

Представитель Кремля прокомментировал блокировку доступа к российским веб-ресурсам
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал новые украинские санкции против российских медиа еще одним шагом на пути удушения свободы слова в незалежной.

«Это еще один шаг на пути фактически, наверное, удушения свободы слова в Украине и зачистки информационного поля страны от неудобных и некомфортных информационных потоков», - заявил представитель Кремля, комментируя блокировку доступа к веб-ресурсам ряда российских компаний, в том числе СМИ, которая была введена на Украине решением украинского лидера Владимира Зеленского.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, сложившаяся ситуация является «еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации (на Украине), которые касаются нашей страны, наших СМИ».

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о блокировке «Ростелекома» и ряда российских СМИ. В общей сложности под санкции Киева попали 12 российских компаний