Губернатор Василий Орлов: Детские игровые комнаты и центры в Амурской области получат до 150 тысяч рублей в качестве антикризисных субсидий

Детские игровые комнаты и центры Приамурья получат антикризисные субсидии. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Амурской области расширили меры поддержки предприятиям, наиболее пострадавшим из-за пандемии COVID-19. Новые антикризисные субсидии получат детские игровые комнаты и центры, сообщил 23 августа глава региона Василий Орлов. Предприятия детского досуга в Приамурье не работают с 15 июля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Чтобы помочь предпринимателям, региональные власти готовы выделить всем обратившимся за поддержкой детским организациям до 150 тысяч рублей. Эти деньги предприятия смогут потратить на оплату аренды, коммунальные расходы, уплату процентов по кредитам, а также покупку нового оборудования.

- Размер прямой финансовой поддержки бизнеса в пандемию из регионального бюджета мы кратно увеличили в условиях пандемии, - отметил Василий Орлов. - В прошлом году на эти цели были выделены рекордные 175 миллионов рублей. В режиме постоянного диалога с бизнесом продолжаем эту работу в текущем году. Так, в первом полугодии более 24 миллионов рублей получили предприниматели одной из наиболее пострадавших сфер общепита. Сейчас новые ограничения в середине июля затронули детские игровые комнаты и центры и по аналогии с условиями поддержки прошлого года, в этот раз они получат до 150 тысяч рублей в качестве антикризисных субсидий, а общий объем поддержки составит 3,5 миллиона рублей.

По словам главы региона, в Приамурье работают около 32 детских игровых комнат и центров, и в каждой из таких организаций заняты до полусотни человек.

- Напомню, что главная цель региональных мер поддержки бизнеса - сохранение рабочих мест и возможности функционирования предприятий, поэтому прием заявок и выдачу средств необходимо провести в сжатые сроки, - подчеркнул губернатор.

Прием заявок на субсидии в муниципалитетах начнется уже в сентябре. Для того, чтобы получить материальную поддержку, предпринимателям необходимо обратиться в администрации по месту ведения бизнеса. Размер субсидии будет рассчитываться, исходя из площади помещений – по одной тысяче рублей за квадратный метр.