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Политика23 августа 2021 14:05

Песков напомнил Меркель о Минских соглашениях по Донбассу

Он не согласился с канцлером ФРГ, назвавшей Россию «одной из сторон конфликта в Донбассе»
Наталья СМИРНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая назвала РФ одной из сторон конфликта в Донбассе. Об этом она сказала накануне во время брифинга для СМИ в Мариинском дворце после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Песков не согласился с Меркель по этому вопросу и отметил, что здесь Россия и ФРГ расходятся во мнениях.

“Здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса на Украине - минских договоренностях. В минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения”, - подчеркнул пресс-секретарь президента на ежедневном брифинге для журналистов.

Песков также призвал не быть голословными в подобных политических вопросах.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне в ходе визита на Украину Меркель получила награду за «выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».