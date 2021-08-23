У здания сельхозпредприятия на Ставрополье сорвало крышу из-за ветра

В МЧС рассказали, что во время ЧП никто не пострадал Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новоалександровском городском округе Ставрополья из-за сильного ветра у здания сельскохозяйственной компании сорвало крышу. ЧП случилось в воскресенье на территории предприятия "Радуга". Теперь компании предстоит восстанавливать кровлю.

Площадь крыши составляет тысячу квадратных метров, сообщает NewsTracker со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

- Жизнедеятельность населения не нарушена. Жалобы от населения не поступали, - передает издание со ссылкой на данные экстренных служб.

Ранее ГУ МЧС по Ставропольскому краю объявил экстренное предупреждение для жителей региона. По сведениям синоптиков, в отдельных районах будет лить сильный ливень, возможна гроза. Ожидается также, что скорость ветра в период непогоды будет увеличиваться до 25 метров в секунду. Ненастья закончатся 24 августа. После на Ставрополье потеплеет до 34 градусов, облачность небольшая.