Учителя, врачи и соцработники Кубани получат 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке

О запуске новой меры поддержки глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал на краевом педсовете, посвященном готовности системы образования к предстоящему учебному году. Сегодня в школах края работает 34 тыс. педагогов, из них более 23% – до 35 лет.

– Один из важнейших вопросов – полноценное обеспечение школ кадрами. Мы приняли решение – с 2022 года педагоги, а также врачи и социальные работники, у которых нет собственного жилья, смогут получить из краевого бюджета субсидию в размере 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке, – сказал Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что субсидия предназначена для тех, кто живет на Кубани более 10 лет и готов в течение следующих пяти лет работать по профессии в регионе.

– Мы высоко ценим нелегкий учительский труд и продолжим укреплять престиж этой профессии. Уже в следующем году выплату получат 900 специалистов, в том числе 300 педагогов. Программа будет рассчитана на три года, – заявил губернатор края.

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что региональная поддержка станет хорошим подспорьем для учителей и, особенно для молодых специалистов, которых сегодня в крае порядка 8 тыс. человек.

– Это очень важный и долгожданный проект для системы образования. Почти 600 педагогов впервые в этом году приступят к работе после окончания вузов и колледжей. А это говорит о том, интерес к профессии сохраняется. И новые меры поддержки станут для многих стимулом трудиться именно в педагогической сфере, – сказала Анна Минькова.