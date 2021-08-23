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В мире23 августа 2021 15:17

Эксперты ICAO начали расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии

После случившегося на республику был наложен ряд ограничений со стороны других стран
Наталья СМИРНОВА
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Эксперты будут расследовать обстоятельства посадки самолета Ryanair

Эксперты будут расследовать обстоятельства посадки самолета Ryanair

Фото: REUTERS

Группа экспертов Международной организации гражданской авиации (ICAO) прибыла в Белоруссию. Они будут расследовать обстоятельства посадки самолета Ryanair, сообщает Минтранс республики.

Инцидент, который будет расследовать комиссия, случился 23 мая 2021 года, когда самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. На борту в это время находился бывший главред признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого после экстренной посадки сразу же задержали.

Группа экспертов ICAO провела совещание, в котором приняли участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций. Белорусская сторона пообещала обеспечить доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента.

Руководитель прибывшей группы ICAO Сильвен Лефойер говорит, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности. По итогам расследования будет представлен открытый отчет.

Как ранее писал сайт kp.ru, после инцидента для белорусских перевозчиков закрылось воздушное пространство стран Евросоюза и Украины. Авиакомпании из ЕС и Украины перестали летать в белорусские аэропорты и начали облетать территорию страны. Также продажа авиабилетов в Белоруссию была запрещена в США.