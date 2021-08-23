Эксперт объяснил причины роста биткоина до $50 тысяч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 23 августа, курс биткоина преодолел отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая. Как отметил генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон, такой скачок объясняется последними новостями о долгожданном обновлении эфира и на притоке средств инвесторов в альткоины.

«Как долго продлится эта тенденция, сказать сложно. Возможен как и дальнейший рост до $52-54 тыс., так и снижение к уровню $42-45 тыс. за монету», — цитирует эксперта Газета.ru.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский добавил, что в настоящее время высокому курсу биткоина также способствуют компании, которые были созданы и специально ориентированы на криптовалюты. В настоящее время именно они держат большую часть биткоинов.

«Поэтому рынок сильный, и он будет расти. Макроэкономическая обстановка к этому располагает», - цитирует специалиста телеканал «360».