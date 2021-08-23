В ОДКБ не подтвердили информацию о помощи Таджикистана сопротивлению талибам*

В ОДКБ не смогли подтвердить информацию о помощи Таджикистана сопротивлению талибам* Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что у ОДКБ нет информации о поставках из Таджикистана оружия в афганский Панджшер.

Ранее в СМИ появилась информация, что вертолета сил сопротивления доставили из Таджикистана оружие, боеприпасы и необходимые войскам материалы.

- Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам* могут привести к разворачиванию долговременной гражданской войны с труднопредсказуемыми последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего большого региона, — отметил генсек на онлайн-брифинге.

Напомним, днем ранее, 22 августа, талибы* дали лидеру сопротивления Панджшера четыре часа, чтобы отдать провинцию под их контроль. В противном случаи Талибан* пригрозил начать операцию по захвату территории. Как писал сайт kp.ru, руководитель сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд отказался сдаваться боевикам движения, заявив, что жители провинции готовы отстоять ее.

*Запрещенная в России террористическая организация