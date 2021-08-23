Талибы* приговорили к смерти брата переводчика, работавшего на США Фото: REUTERS

Движение «Талибан»* приговорило к смертной казни брата афганского переводчика, который работал на Вооруженные силы Соединенных Штатов. Боевики обвинили родственника переводчика в том, что он обеспечивал его безопасность, будучи военнослужащим.

Талибы* сначала дважды посылали ему уведомления, написанные от руки: в первом было предписано явиться на слушание по его делу, во втором сообщалось о неявке. Третье письмо боевиков было оформлено в печатном виде, в нем талибы* заочно обвинили мужчину в пособничестве американским солдатам и сообщили, что он приговорен к смерти, передает CNN.

«Эти судебные решения являются окончательными, и вы не имеете права оспорить его. Вы выбрали этот путь сами, и ваша смерть – воля Божья», – сказано в третьем письме.

Как писал сайт kp.ru, в конце июля в Афганистане убили переводчика, работавшего на США. За несколько дней до той поездки он признался друзьям, что получает письма с угрозами. Около полутора лет переводчик сотрудничал с американским контингентом в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация