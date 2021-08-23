Центробанк внедрит трансграничные переводы в систему быстрых платежей в 2022 Фото: Shutterstock

Банк России планирует внедрить трансграничные переводы в систему быстрых платежей (СБП). Функция станет доступна уже в 2022 году, сообщил регулятор.

«Документ предусматривает, что этот функционал может быть реализован как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками», – говорится на сайте Центрального банка.

Как отмечается в сообщении, трансграничные переводы через СБП станут такими же удобными, быстрыми и доступными, как и внутри России. Кроме того, банки смогут предоставлять клиентам дополнительные сервисы по этим операциям.

Как писал сайт kp.ru, ранее Банк России обязал кредитные организации повысить минимальный лимит для денежных переводов россиян через систему быстрых платежей. С 10 июня 2021 россияне смогут переводить по СБП не менее 150 тысяч рублей в день.