Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидситуации в России

В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации эпидситуации в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил о стабилизации эпидситуации в России.

- Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных – это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды, — сказал специалист в разговоре с журналистами.

По его словам, "расслабляться пока рано", так как суточный прирост заболевших в 19 тысяч человек — это серьезная цифра. Горелов призвал соблюдать коронавирусные меры и пройти вакцинацию.

Напомним, за прошедшие сутки в России было выявлено 19 454 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Москве, где коронавирусом заразились 1458 человек. На втором месте по заболеваниям Московская область – там 1187 новых пациентов, на третьем месте Санкт-Петербург – 691 заболевший.